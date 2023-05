In mezzo alla difficoltosa serata vissuta dall'Inter a Napoli, Romelu Lukaku è riuscito comunque a lanciare un messaggio a Inzaghi: io ci sono e voglio la finale, o meglio le finali. In questo senso, la sfida con la Fiorentina di mercoledì sarà la prima occasione per capire se il tecnico piacentino insisterà con il suo rigoroso turnover in attacco, affidando le chiavi del reparto a Lautaro-Dzeko, oppure se, con in palio un trofeo, punterà su un Big Rom praticamente ritrovato nelle ultime settimane.

"Se qualcosa possa cambiare nei piani di Inzaghi lo si potrà scoprire soltanto tra oggi o più probabilmente domani. Anche se, il fatto che Dzeko sia rimasto in panchina per tutti i 90’ al Maradona, è a sua volta un segnale", sottolinea il Corriere dello Sport.