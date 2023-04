"Stavolta non basta il pareggio per placare la rabbia dell’Inter. Che evita la quarta sconfitta consecutiva e rimanda l’esito della semifinale con la Juventus al match di San Siro". Lo scirve il Corriere dello Sport che dà la propria interpretazione al finale da far-west vissuto ieri all'Allianz Stadium. "Se, in campionato, la furia nerazzurra si era scatenata per il fallo di mano non ravvisato nell’azione del gol vittoria di Kostic, stavolta le proteste nascono dall’espulsione di Lukaku, che ha rimediato il secondo giallo per la sua esultanza dopo aver trasformato il rigore. «Festeggia così», è il messaggio diffuso dall’Inter nel dopo-gara. E, a supporto, viene fatta circolare pure l’immagine di un’esultanza identica, ovvero saluto militare e dito indice davanti alla bocca, con la maglia del Belgio, nel match contro la Svezia dello scorso 24 marzo.