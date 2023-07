Romelu Lukaku è rientrato a Londra e ora attende novità sul suo futuro dopo l'addio definitivo e traumatico all'Inter. Nessuno strappo con il Chelsea: si allenerà con gli esuberi fino alla definizione della sua situazione. "Ciò che è certo è che la sua prossima maglia non sarà quella del Chelsea: per la terza volta in carriera si divideranno - spiega il Corriere dello Sport -.

La sensazione a Londra è che l’intrigo Lukaku è destinato a non avere un epilogo imminente, anzi richiederà diversi giorni. Romelu per adesso vuole solo la Juve, Ledure e agenti sperano si possa chiudere in fretta con i bianconeri".