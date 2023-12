Missione compiuta per l'Inter che batte anche la Lazio all'Olimpico e stacca la Juve di 4 punti. Per il Corriere dello Sport, questo successo segnala lo strapotere dei nerazzurri: una superiorità schiacciante, assai più marcata rispetto a quanto non dica la classifica attuale. E così, proprio nel suo vecchio stadio, Inzaghi pianta "il primo mattone verso lo scudetto" secondo il quotidiano romano.

Quello che impressiona dell'Inter è la solidità, la consapevolezza e la capacità di leggere i momenti delle partite. E poi la conferma che davanti ha due calciatori straordinari come Lautaro e Thuram.