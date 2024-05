Le Olimpiadi dopo gli Europei? Marcus Thuram potrebbe partecipare a entrambe le competizioni se venisse convocato come fuori quota a Parigi, ma come sostiene il Corriere dello Sport in casa Inter c'è un'altra volontà per l'attaccante francese: a prescindere che lui voglia partecipare o meno alle Olimpiadi, la società nerazzurra può trattenerlo, "anche perché la prossima stagione sarà estenuante in maniera direttamente proporzionale alle grandi ambizioni di Tikus".