"Inter in ansia. Lautaro, frenata sul rinnovo". Questo il titolo del Corriere dello Sport nell'edizione odierna dopo le parole dell'agente Camaño che ha un po' raffreddato gli animi su quella che pareva essere una mera formalità. Invece il procuratore ha parlato ancora di distanza tra le parti e di lavoro da fare per arrivare all'accordo.

Secondo il quotidiano romano, al club nerazzurro queste dichiarazioni non hanno fatto piacere, anche se non è scattato un vero e proprio allarme (anche se nel titolo è proprio specificato "allarme"...). La convinzione che presto si arriverà alla fumata bianca è sempre intatta, ma all'Inter avrebbero preferito tenere la trattativa lontano dai riflettori.

Vanno sistemati alcuni dettagli non relativi all'entità complessiva del compenso ma a come l'accordo sia articolato per arrivare agli 8 milioni a stagione. E quindi la strategia dell'agente sarebbe quella di pressare il club anche pubblicamente per arrivare al più presto alla definizione dell'accordo.