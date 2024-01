Lautaro Martinez e Federico Dimarco sono tornati ieri ad allenarsi in gruppo. Come riporta il Corriere dello Sport, tra i due scalpita soprattutto il "Toro", che vorrebbe giocare già dall'inizio domani contro il Verona. Inzaghi, però, dovrebbe lasciare entrambi in panchina dal 1' e dare spazio a Carlos Augusto a sinistra e Arnautovic in attacco. La decisione arriverà dopo la rifinitura.

Intanto in difesa ci sarà Pavard tra i titolari, mentre Dumfries è in ballottaggio con Darmian ma bisogna capire come sta la gamba dell'olandese. L'azzurro prima o poi dovrà riposare e il discorso vale anche per Acerbi, considerando anche che De Vrij è ristabilito.