Il Corriere dello Sport, anche un po' grossolanamente, sottolinea una presunta differenza di impatto di Lautaro tra campionato e Champions League. Differenza rintracciabile - secondo il quotidiano - in tutto il suo percorso all'Inter e non soltanto in questa stagione.

I numeri dimostrerebbero questa tesi, con la stagione attuale come conferma rispetto a quelle passate: media gol da 0,92 in Serie A; media gol da 0,25 in Champions. Allargando la lente all’intera carriera italiana dell’argentino, dalla stagione 2018/2019 in poi, la media gol in Europa non subisce particolari scossoni, attestandosi a quota 0,27 (12 centri in 44 apparizioni) e soprattutto differenziandosi da quella in campionato, dove il Toro viaggia praticamente al ritmo di un gol ogni due partite (102 reti in 198 match). E il rigore alla fine è stato l'ultimo boccone amaro.