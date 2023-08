"Lautaro è il centro di gravità di questa Inter, non solo il capitano". Comincia così il Corriere dello Sport nell'analisi di oggi a proposito dell'importanza di Lautaro Martinez in questa Inter. È proprio il Toro a firmare la doppietta che ha messo ko il Monza al debutto in campionato e conquistato i primi tre punti, fondamentali per cominciare al meglio. "Sette minuti e undici secondi. Il tempo di allacciare gli scarpini che Lautaro lascia il segno sul debutto in Serie A dei nerazzurri. Lo fa a modo suo, senza uscire dal copione, ossia gonfiando la rete e trascinando i suoi verso il primo successo stagionale". Nel primo tempo si fa servire da Dumfries e nella ripresa si ripete: assist del neo-arrivato Arnautovic e gol. "La condizione non può essere ancora al meglio, ma il Toro è già caldo al punto per l’assalto alla seconda stella. Una risposta indiretta anche al Napoli campione in carica, trascinato a sua volta da una doppietta di Osimhen".

Intanto, inattesa di capire se Correa verrà ceduto, dunque se arriverà un nuovo attaccante, il reparto offensivo è "per il momento tutto sulle solide spalle dell’argentino campione del mondo. Un modo per dare più tempo per ambientarsi anche a Thuram e Arnautovic, che soltanto con il passare del tempo entreranno negli schemi della truppa di Inzaghi. L’intesa con l’austriaco sembra già essere sbocciata, lo dimostra il secondo gol che ha steso definitivamente il Monza, mentre l’intesa con il francese ha bisogno ancora di essere sistemata gara dopo gara. La certezza è sempre e solo Lautaro".

