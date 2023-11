Piuttosto strana l'analisi del Corriere dello Sport sulla partita di Bergamo. Il quotidiano romano ha visto un'Inter vittoriosa, che allunga in classifica, ma molto sofferente, capace di capitalizzare al massimo una giornata evidentemente non scintillante. Mah...

Ad esempio, si parla di duello vinto da Scamacca su Thuram per il gol (viziato però da un fallo su Dimarco, cosa che non viene spiegata) e per i tocchi in area, evitando di parlare del gran lavoro del francese che ha sfiancato la difesa di casa.

"Quando Hateboer ha incornato fuori, Gasp ha capito che gli dei non tifavano per la Dea. Spingono Inzaghi verso lo scudetto", si legge in cosa al pezzo di analisi. Gli dei...