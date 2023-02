Il difficile momento di Dejan Stankovic alla Sampdoria trova spazio sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla di una 'questione di famiglia' tra il serbo e l'Inter, suo ex club e prossimo avversario in campionato.

"Tra tutti i giorni dannati che Stankovic si trova a vivere, questi sono i più dannati - scrive il giornale romano -. Lunedì arriva a Genova l’Inter e gli tocca giocarsi le carte della disperazione proprio contro la sua famiglia. E non per modo di dire. Stankovic all’Inter ha vissuto una vita, la sua vita più bella, dal 2004 al 2013, godendosi l’irripetibile del Triplete, poi ci ha pure mosso i primi passi da dirigente, persino i suoi tre figli sono cresciuti nel vivaio milanese. Come dimenticare. Come fingere di dimenticare. Si prova nell’unico modo conosciuto prima di certi incroci, mettendosi la maschera e provando a dire cose del tipo «al fischio d’inizio dimenticherò tutto e l’Inter sarà un’avversaria come un’altra » . Anche se dentro, nel segreto dell’anima, preferiresti scaricare un camion di divani, rifilarti qualche martellata sull’alluce, guardarti dodici ore di Perego-Ventura".