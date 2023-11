Le prestazioni di Filip Kostic contro l'Inter sono uno degli argomenti di approfondimento proposti oggi dal Corriere dello Sport. L'esterno della Juventus ha quasi sempre fatto male ai nerazzurri da avversario: finora il bottino nel Derby d'Italia è di due assist (per Rabiot e Fagioli) nel successo per 2-0 della squadra di Allegri allo Stadium nella scorsa stagione, ma anche della rete decisiva al ritorno a San Siro (contestata per il doppio tocco di mano di Rabiot a inizio azione).

Il serbo è un pericolo in più che Inzaghi dovrà capire come arginare in vista della super sfida del 26 novembre.