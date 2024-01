Anche il Corriere dello Sport conferma: Tiago Djaló era stato bloccato dall'Inter per giugno, ma la Juventus sta provando a portarlo subito in Italia pagando anche il cartellino intorno ai 2 milioni di euro. "L’intrigo è nel pieno e la palla, mai come in questa situazione, è tra i piedi e le mani di Tiago: la Juve lavora, snella e rapida, e l’Inter guarda e aspetta sviluppi", sintetizza il quotidiano romano.