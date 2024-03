L'Inter torna in campo, ma la rosa a disposizione di Inzaghi è ovviamente parecchio diradata a causa delle convocazioni delle nazionali.

Come sottolinea il Corsport, sono in totale 15 i calciatori che sono volati in giro per il mondo: 5 azzurri (Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco e Frattesi), Lautaro, Calhanoglu, De Vrij, Dumfries, Asllani, Buchanan, Sanchez, Sommer, Pavard e Thuram.