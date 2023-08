"Lo sprint finale per Carlos Augusto e la telenovela Samardzic occupano la prima linea, ma nelle retrovie l’Inter continua a lavorare per il suo nuovo attaccante", urgenza numero uno per Simone Inzaghi. "Il rebus però non è di facile soluzione, soprattutto dopo che si sono dissolte le possibilità Lukaku e Scamacca. Su Arnautovic i rossoblù hanno alzato il muro, il direttore sportivo Sartori ha ribadito che non è sul mercato ma i nerazzurri puntano forte sulla volontà del giocatore. La posizione della punta è ancora in bilico e il Bologna sta pensando a una possibile alternativa" fa sapere il Corriere dello Sport che sottolinea: "Di certo l’Inter non sembra disposta ad andare oltre i 7-10 milioni, magari inserendo qualche bonus oppure un giocatore (Sensi in primis), anche perché l’austriaco viene visto più come alternativa a Correa rispetto a una soluzione definitiva per sistemare il reparto avanzato".

In tal senso, qualche garanzia in più la offre l’iraniano Taremi, in scadenza con il Porto nel 2024 e un costo del cartellino di circa 30 milioni. Dal Portogallo si è parlato di offerta di 25 milioni rifiutata dai lusitani, "ingolositi dall’ampia concorrenza lievitata nell’ultima settimana". All’estero è difficile imbastire operazioni con l'inserimento di giocatori come contropartite, "motivo per cui Sensi nelle ultime ore sarebbe stato accostato anche alla Salernitana in uno scambio con Dia", ma prima c'è da siglare il rinnovo. Il reparto offensivo, dopo l'accordo raggiunto con la Samp per Esposito, si è assottigliato ulteriormente.