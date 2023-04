L'Inter a San Siro non fa punti da quasi due mesi è domenica contro la Lazio è proibito steccare. È uno dei concetti espressi oggi dal Corriere dello Sport, che tra le sue pagine evidenzia l'importanza che rappresenterebbe per i nerazzurri tornare a vincere in campionato davanti al proprio pubblico, specie contro la seconda in classifica: un successo darebbe una grande spinta per la corsa al quarto posto e per l'intenso finale di stagione.

Intanto anche il giornale romano conferma la novità dell’ultima ora legata allo sponsor. "Anche l’Inter, come farà la Roma, domenica dovrebbe giocare senza il main sponsor DigitalBits sulla maglia - si legge -. Fin qui il club nerazzurro non ha ricevuto neppure una delle tre rate da 8 milioni ciascuna (più il bonus per la vittoria della Coppa Italia dello scorso anno) e avrebbe così deciso di rimuovere il marchio dalla maglia per questo finale di stagione".