Lo stop di Lautaro Martinez obbliga Inzaghi ad affidare l'attacco dell'Inter contro il Lecce a Marcus Thuram e Marko Arnautovic, voglioso di sbloccarsi definitivamente anche in campionato. Si tratta di una coppia inedita, evidenzia oggi il Corriere dello Sport, perché il francese e l'austriaco non sono mai partiti titolari insieme in questa stagione: l'unico precedente risale agli ultimi 10' di Empoli, quando l'ex Bologna rimediò un infortunio muscolare.

Per quanto riguarda il resto della formazione, Inzaghi sembra intenzionato a preferire Bisseck dal 1' rispetto a Pavard mentre sulla sinistra, complice l'assenza di Dimarco, toccherà a Carlos Augusto.