L'Inter aveva incassato 5 milioni la scorsa estate dalla sua cessione, ora valuta di riprenderlo dal Bologna per 12 milioni, la cifra pattuita ai tempi. Giovanni Fabbian - come spiega il Corriere dello Sport - è cresciuto tantissimo sotto la guida di Thiago Motta e i nerazzurri valutano il suo ritorno alla base sfruttando il diritto di riacquisto.

Per il momento non c’è alcuna fretta - spiega il quotidiano romano -. Fabbian a Bologna potrà continuare a esprimere al meglio le sue potenzialità e in un club che ha creduto in lui nonostante tra i grandi alle spalle avesse soltanto una stagione (2022/2023) trascorsa in Serie B, con la maglia della Reggina.