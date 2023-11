Tra le pagine della sua edizione odierna, il Corriere dello Sport fa il punto sull'infermeria della Juventus partendo da Alex Sandro. ll brasiliano, ai box ormai da quasi due mesi per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, nella giornata di ieri si è allenato pure ieri parzialmente e punta l'Inter: secondo il giornale romano il suo obiettivo è tornare in gruppo all'inizio della prossima settimana per essere a disposizione contro i nerazzurri.

Quasi certa, invece, l'assenza di Danilo: la lesione muscolare si è rivelata piccola ma profonda, motivo che spingerà lo staff medico bianconero a non rischiare il capitano nella sfida con l'Inter.