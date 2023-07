L'arrivo alla Juventus di Romelu Lukaku è legato all'uscita di Dusan Vlahovic. Lo ribadisce il Corriere dello Sport, riportando che l’ad bianconero Scanavino è stato chiaro in questo senso con i componenti dell’area sportiva, da Giuntoli in giù. "Vendiamolo a ciò che dice la Juve, cioè almeno 70-75 milioni, e poi si potrà concretizzare l’affare già definito per prendere Big Rom", si legge sul giornale.

Vlahovic ha iniziato a guardarsi intorno, con il PSG che l'avrebbe già convinto con un accordo ma al momento non ha mosso passi concreti con i bianconeri. Alla finestra c'è anche il Bayern Monaco, ma al momento alla Continassa attendono ancora offerte ufficiali.