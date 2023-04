Solo e chiuso in sé stesso. Così viene dipinto Simone Inzaghi sul Corriere dello Sport di oggi. "Per i tifosi è il grande colpevole, per un campionato deludente, ma anche per lo scudetto mancato lo scorso anno. E le due Supercoppe più la Coppa Italia non valgono come attenuanti, al pari dei quarti raggiunti nell’attuale Champions. Nemmeno la società è contenta per tutto quello che è successo nell’annata. E ormai non fa nulla per nasconderlo, anzi", è l'analisi del quotidiano.

I giocatori, almeno questo, non sembrano giocargli contro. Lo seguono ancora ma molti non sembrano così coinvolti. Così la situazione del tecnico è pesantemente in bilico e si è riaperto il file "De Zerbi. Difficile pensare all'esonero in corsa, manca un'alternativa sul mercato e bisognerebbe affidasi au un traghettatore (il nome fatto dal Corsport è Chivu), "ma con tanti impegni ravvicinati che possibilità avrebbe di incidere e che credibilità avrebbe nello spogliatoio?".

L'ultima parola, come sempre, spetta a Zhang. Il quarto posto è il traguardo minimo, altrimenti il club dovrà ridimensionarsi. Ma anche con questo obiettivo centrato la stagione non sarebbe salva. Potrebbe non bastargli nemmeno vince la Coppa Italia o fare ancora strada in Champions. Troppi i risultati negativi in campionato. "Ad ogni modo, non sarebbe onesto caricare tutte le colpe sull’allenatore - si legge ancora -. E' evidente che l’organico a sua disposizione sia “chilometrato”: effetto della necessità di tagliare i costi, puntando sui parametri zero, spesso però in là con l’età. Senza contare che, forse, la corsa al quarto posto, da parecchi è considerata poco stimolante rispetto alla possibilità di fare strada in Champions: di qui un atteggiamento diverso tra campionato ed Europa. Diversi motivi per credere che non sia solo Inzaghi a rischiare il posto".