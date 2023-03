Simone Inzaghi è finito sul banco degli imputati: manca continuità e una squadra come l'Inter non può permetterselo. Ma - per il Corriere dello Sport - non sarebbe onesto attribuire tutte le responsabilità ad Inzaghi. "Anche i giocatori hanno le loro colpe, visto che molti non hanno reso secondo quelle che erano le loro potenzialità - si legge -. Vero che, nel caso di Lukaku e Brozovic, hanno inciso i guai fisici. Il ritorno di entrambi alla piena efficienza, però, si sta rivelando eccessivamente lungo. Il croato, questo pomeriggio, dovrebbe essere ancora al suo posto davanti alla difesa, con Calhanoglu ad agire da mezzala sinistra. Serve uno squillo, altrimenti, non solo rischierebbe di stare fuori nel ritorno con il Porto, ma vedrebbe scolorirsi ancora di più il suo futuro nerazzurro. Stesso discorso, più o meno, anche per Big Rom, che però dovrebbe partire in panchina, con Dzeko ad affiancare Lautaro".