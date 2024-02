Il turnover ci sarà, ma non sarà massiccio: lo scrive stamane il Corriere dello Sport. Oltre al cambio obbligato con De Vrij in difesa per Acerbi, Inzaghi potrebbe cambiare solo un giocatore per reparto. Dumfries a destra, Arnautovic in attacco, Klaassen o Asllani in mezzo e magari Bisseck in difesa. Stop. Frattesi è recuperato ma partirà dalla panchina.

L'Atletico in Champions incombe, ma lo scudetto non è ancora blindato: la strada è lunga e Inzaghi ha battuto tanto su questo tasto negli ultimi giorni ad appiano. Vietato rilassarsi contro la Salernitana.