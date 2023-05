Anche il Corriere dello Sport sottolinea i meriti di Simone Inzaghi e la sua anima copetera. "All’Olimpico c’è l’allenatore che è partito subito forte, allenando la Lazio di Lotito dopo la trafila nelle giovanili, e che oggi sogna il grande colpo: non solo la Coppa Italia ma anche la Champions, il fiore all’occhiello della sua ancor giovane carriera.

Dalle critiche all’entusiasmo: Inzaghi le ha passate tutte in questa stagione e stasera potrebbe iniziare il suo percorso di beatificazione nerazzurra (quest’anno ha vinto anche la Supercoppa). Difficile, oggi, pensare che la sua panchina possa tornare in bilico come lo è stata qualche tempo fa".