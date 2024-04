Grandi elogi stamane per Simone Inzaghi da parte del Corriere dello Sport. Il tecnico nerazzurro ha costruito l'Inter a sua immagine e somiglianza, e il risultato è una squadra "cannibale", che non si accontenta mai come dimostra anche il successo di Udine in pieno recupero.

L'esplosione di gioia al gol di Frattesi conferma l'unità di un gruppo che non vede l'ora di godersi una meritatissima festa scudetto. E il quotidiano romano sottolinea la fame, la cattiveria e la voglia della squadra di ottenere gli ennesimi tre punti della stagione. fondamentale l'empatia tra Inzaghi e lo spogliatoio: tutti i giocatori lo adorano. Secondo il giornale, pochi allenatori sanno tenere così il gruppo. Ci stava riuscendo anche alla Lazio prima che la pandemia rovinasse i piani. "L’allineamento dei pianeti (club, squadra, tifosi) oggi come allora fa la differenza. E’ l’alchimia di Simone", si legge.