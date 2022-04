Tra i tanti segnali positivi, al di là del risultato, la trasferta vittoriosa di Torino con la Juventus ha restituito a Inzaghi anche molte certezze per quanto riguarda il centrocampo. Il terzetto Barella-Brozovic-Calhanoglu, straripante a lungo in questo campionato, è tornato a girare in modo discreto. E lo ha fatto soprattutto con l'andare della partita, nel secondo tempo, quando c'era da rincorrere più che da correre. Una battaglia fino al 96' che ha dimostrato come l'Inter stia recuperando brillantezza anche in mezzo al campo.