Anche il Corriere dello Sport oggi ricorda il precedente tra Lazio e Juventus del dicembre 2019, quando Inzaghi sconfisse 3-1 Sarri e alzò la Supercoppa al cielo di Riyadh.

L'Inter di Simone - secondo il quotidiano romano - oggi è una corazzata che mescola fisico e talento in una fusione perfetta. I numeri in campionato e la Champions dello scorso anno lo confermano. Il 3-5-2 non sa più di vecchio da un bel po': 49 gol in 20 partite di campionato e 8 in 6 di Champions sono numeri che parlano da soli. Ma anche il 4-3-3 della Lazio si fa guardare. E allora - come sottolinea il CdS - stasera sarà una sfida anche per esportare il calcio italiano e la sua parte più bella.