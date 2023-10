Se c'è un segno distintivo delle squadre di Simone Inzaghi è che tutte riescono a valorizzare il proprio centravanti. Immobile - come spiega il Corsport - è il suo capolavoro: 150 gol in 219 partite. Ma non solo: nell'Inter hanno trovato gioie anche Lautaro (già 11 gol in questo campionato...), Lukaku, Dzeko e ora Thuram.

Per il belga il lavoro è riuscito a metà a causa del grave infortunio, l'argentino quest'anno sta andando oltre le più rosee aspettative e il francese viaggia a una media che mai aveva avuto finora in carriera. Ora la speranza dell'Inter è che il tocco magico di Inzaghi sortisca gli effetti sperati anche su Sanchez e Arnautovic.