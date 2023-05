"Da un mese a questa parte non ha sbagliato una mossa. Anzi, le ha azzeccate tutte, tra tattica, scelta degli uomini, rotazioni e anche livello della condizione atletica. Insomma, Inzaghi è diventato una sorta di mago, che con la sua bacchetta ha trasformato in oro tutto ciò che ha toccato compresa l’Inter, divenuta una corazzata inaffondabile". Lo sottolinea il Corriere dello Sport, che evidenzia il percorso recente dell'Inter tra campionato e coppe. Fino al 15 aprile, ossia la data del ko col Monza, sembrava tutto buio. Poi la svolta dal Benfica.

"Le nuove prospettive, in particolare quella di una clamorosa finale a Istanbul, evidentemente hanno cambiato i discorsi attorno a Inzaghi. Tanto che proprio ieri, all’indomani dell’andata dell’Euroderby (Milan battuto per 3 volte nello spazio di 4 mesi), sono arrivate le parole molto significative di Marotta. «Se Inzaghi sarà l’allenatore dell’Inter anche l’anno prossimo? Penso di sì - ha affermato l’ad nerazzurro, a margine dell’evento “Il Foglio Sportivo” -. Le valutazioni su un allenatore non si fanno su un episodio, su una gara o su una manifestazione, piuttosto occorre guardare al modo di lavorare e alla professionalità. E, da questo punto di vista, Inzaghi è assolutamente bravo. C’è un piccolo neo: quello di non essere stati protagonisti in campionato. Ma vale anche per altre squadre. Per il resto stagione positiva»". Tutto cambiato?