Sembra un paradosso: più importante la Salernitana venerdì che oggi la Juve. E infatti tante scelte di formazione lo confermano. Ma nessuno, ovviamente, vuole perdere stasera nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. E Simone Inzaghi rischia: "Come ormai stranoto, la base di partenze per ottenere il rispetto del contratto in scadenza nel 2024 è arrivare almeno al quarto posto in campionato. In aggiunta, deve esserci un finale di stagione con precisi segnali di cambiamento rispetto a quanto visto finora in campionato - avvisa il Corriere dello Sport -. Quindi continuità, stop all’emorragia da sconfitte, una gestione più oculata della rosa. Ed è evidente che fare ulteriore strada in Champions , superando il Benfica e, magari, approdando ad una clamorosa finale, sarebbe un argomento sicuramente molto pesante di cui tenere conto nel momento in cui, a fine stagione, verrà fatto un bilancio dell’annata. Vincere un’altra Coppa Italia , come già sottolineato, invece, sposterà poco, se non nulla".

Vengono rilanciate per il futuro le voci di De Zerbi e non solo. La speranza del club - sussurra il quotidiano romano - è però che Inzaghi si riprenda e il più grande sponsor di Simone è proprio Steven Zhang. "Ovvio che nemmeno il presidente possa essere contento dell’andamento della squadra in campionato. E certamente non aveva preso in considerazione l’eventualità di restare fuori dalla prossima Champions. Ma quell’obiettivo è talmente importante, da mettere in stand-by qualsiasi riflessione per il futuro. E, volendo, anche per il presente: non a caso, viene escluso un esonero in corsa. Il rischio, infatti, qualora venisse mancato il traguardo, sarebbe quello di andare incontro ad un pesantissimo ridimensionamento, con enormi punti interrogativi su cosa ne sarà del club. Ed è chiaro che, nel caso, l’allenatore non sarebbe l’emergenza principale. Tanto più che cambiare Inzaghi avrebbe dei costi non proprio semplici da sostenere, visto che il suo ingaggio è di 5,5 milioni netti. E, peraltro, per puntare su De Zerbi occorre fare i conti con il pagamento della clausola di uscita dal Brighton. Ovvero altri 8-10 milioni", si legge.

