Il percorso dell'Inter verso la prossima Champions League viene messo in salita dall'attuale classifica, ma anche dal calendario difficile e intasato dalla semifinali di Champions League e Coppa Italia. In campionato sono tanti gli scontri diretti che, come evidenzia oggi il Corriere dello Sport, mettono a rischio la qualificazione alla prossima Champions: Lazio, Roma e Napoli a cavallo della doppia semifinale europea col Milan.

"Tutto compreso, un fitto calendario che comprende 8 partite in 23 giorni, da domani alla semifinale di ritorno - si legge -. Basta e avanza per rendere accidentato un percorso che l’Inter fino a qui si è complicata da sola. Cinque giornate consecutive senza essere supportati da una vittoria, mentre non si arriva a 6 da oltre 5 anni. Nella stagione in cui l’Inter centrava il quarto posto con una rincorsa concretizzata all’ultimissimo chilometro". A questi impegni si aggiungono anche la trasferta di Empoli di domani e le sfide con Verona e Sassuolo, per chiudere poi con Atalanta e Torino.