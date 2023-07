I soldi in arrivo dalla cessione di André Onana serviranno all'Inter per affondare il colpo su Romelu Lukaku. La strategia nerazzurra è chiara: secondo il Corriere dello Sport la volontà è di provare a prenderlo in prestito con obbligo condizionato, sborsando una cifra tra i 25 e i 30 milioni.

"Un prestito vincolato al raggiungimento di alcuni obiettivi che porterebbero al club nuovi introiti, come per esempio quello di riuscire a fare strada in Champions, competizione che metterà sul piatto una torta ancora più abbondante a partire dalla stagione 2024/25 per via della nuova formula extra large - spiega il quotidiano romano -. Tra gli obiettivi legati al prestito che metterebbero l’Inter al riparo, c’è infatti la qualificazione proprio alla nuova Champions oppure il passaggio alla seconda fase della prossima edizione (2023/24), che si porterebbe dietro la partecipazione - con annessi ricavi - al nuovo Mondiale per club della Fifa". Lukaku vuole solo l'Inter e, pur di tornare a Milano, è disposto a rinunciare a qualcosa anche sull'ingaggio rispetto agli 8,5 milioni incassati nell’ultima stagione. A