Non solo delusioni di campo: l'Inter, privata dei quarti dall'Atletico, perde anche un cospicuo gruzzolo di denaro. Come ricorda il Corsport, durante il girone e nella notte di Salisburgo, si era garantita il Mondiale per Club nel giugno 2025 in Usa: 50-60 milioni di ricavi in cassa solo attraverso la partecipazione. La Supercoppa di Riyad a gennaio, poi, valeva portato un bonus da 7 milioni e il percorso sino agli ottavi Champions ha garantito 60-70 milioni di ricavi.

Vengono a mancare, ora, i 10,6 milioni dei quarti, intascati invece dagli spagnoli di Simeone. Nonostante questo, il bilancio finanziario resta largamente positivo.