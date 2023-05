"Vince l’Inter perché è più forte e perché ha ritrovato sul più bello tutti i suoi alligatori, compreso Lukaku. Ma la Roma sperimentale, orgogliosa e tenace, esce con qualche rimpianto da questo scontro diretto che la taglia fuori dalla zona Champions". Lo sottolinea il Corriere dello Sport, palesemente dispiaciuto per lo 0-2 finale con il quale i nerazzurri hanno superato i rivali giallorossi. "In fondo la condannano due errori individuali quasi ridicoli, di Spinazzola e Ibañez, non i primi di questa stagione - viene sottolineato -. L’Inter da parte sua ha ottenuto il massimo senza spremersi troppo, mandando i rivali a -5 e consolidando il suo piazzamento prima di lanciarsi nel derby di Champions.

Inzaghi ha sfruttato al massimo le occasioni raccolte, accanendosi con lucidità sull’avversario in difficoltà. È una virtù dei grandi: non si ottengono per caso quattro vittorie di fila con 14 gol segnati e solo uno subito. Meglio di così l’Inter non poteva presentarsi alla semifinalissima. Ed è anche merito del suo allenatore che ha saputo gestire la rosa finalmente sbocciata in tutto lo splendore".