Il pareggio di ieri tra Lazio e Napoli offre due golose occasioni a Inter e Juventus: i nerazzurri possono volare in vetta, mentre i bianconeri possono portarsi al quarto posto. Altrimenti c'è in ballo "un pareggio denso di rimpianti per entrambe". È quanto sintetizza oggi il Corriere dello Sport proiettandosi al big match dell'Allianz Stadium.

Al momento le due squadre sono distanziate da 11 punti e da tante differenze: l'età media nerazzurra arriva quasi trent'anni, con la squadra che sogna il bis scudetto; per i più giovani bianconeri, invece, un piazzamento Champions sarebbe un punto di partenza. "Eppure l’Inter, da quando c’è Simone, ha un saldo di mercato in attivo di 100 milioni ed è diventata la regina dei parametri zero, mentre la Juve nello stesso periodo è sotto di 260 ed è reduce da due mercati all’arrembaggio", ricorda il quotidiano. In campo l'Inter è invece la squadra che tira più volte (376) e che centra maggiormente lo specchio della porta (137), oltre a quella che ha il maggior possesso palla (60,4% di media contro il 58,8%) della Juventus.