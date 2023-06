Quanto successo a Istanbul sabato sera non sposta di un centimetro la volontà di Romelu Lukaku di restare all'Inter anche nella prossima stagione: secondo il Corriere dello Sport, il belga nel suo animo cova soltanto la voglia di un’altra rivincita ed è pronto a rinunciare ancora a qualcosa degli 8,5 milioni di euro netti che gli ha garantito il club in questa annata. Big Rom non vuole pensare a un ritorno al Chelsea, e nemmeno l'arrivo di Mauricio Pochettino gli farà cambiare idea. E il club nerazzurro? Sarebbe sorprendente se gli episodi dell’altra sera, seppure pesanti, cambiassero l'orientamento che esiste già in Viale della Liberazione, ovvero, sedersi nuovamente a un tavolo con la controparte per trovare l’intesa per un prestito bis. Accontentando Simone Inzaghi, che spinge per la conferma. Marotta punta ad ottenere uno sconto rispetto agli 8 milioni più bonus investiti per il prestito di questa stagione e lo farà in un summit in cui entreranno in ballo altri nomi: sul fronte nerazzurro Onana e Dumfries, dal lato inglese quelli di Chalobah, Loftus-Cheek e pure Koulibaly.

"Insomma, ci sono i margini per trovare l’incastro che accontenti tutte le parti in causa. Fermo restando, comunque, che l’Inter, per fare mercato, ha bisogno di cedere. Onana e Dumfries, quindi, non possono essere solo pedine di scambio, ma devono anche portare risorse in cassa. Visto che, in ogni caso, occorrerebbe trovare i rispettivi sostituti. Il portiere sarebbe un sacrificio pesante, ma anche probabilmente il migliore affare possibile, dopo la sua eccellente stagione e in ragione del suo arrivo da svincolato un anno fa. Attenzione, però, perché per la porta, il Chelsea ha messo gli occhi pure sul milanista Maignan", si legge sul Corsport.