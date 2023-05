L’Inter ha camminato sul baratro. Perché perdere contro la Lazio avrebbe voluto dire, non solo ritrovarsi al settimo posto, con il sorpasso dell’Atalanta, ma pure compromettere pesantemente la rincorsa alla quarta piazza. Il finale di gara, invece, si è trasformato in una sorta di apoteosi, perché sono arrivati 3 gol che hanno ribaltato il risultato e che hanno riaperto tutti i giochi in classifica, anche quello per la seconda piazza". Questo il commento di Inter-Lazio 3-1 che si può leggere sull'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Una vittoria che dà ossigeno alla classifica ma anche tanta autostima in vista del rush finale di stagione, come sottolineato da Simone Inzaghi nella sua analisi a fine partita: "È stata una delle migliori prestazioni dei miei 20 mesi sulla panchina dell’Inter - ha detto convinto - Eravamo reduci dalla semifinale di Coppa Italia con la Juventus, ma abbiamo giocato benissimo, dall’inizio alla fine. E di fronte avevamo la seconda in classifica. Eravamo in svantaggio dopo il primo tempo, ma non c’è stato bisogno di dire nulla all’intervallo: solo di continuare così. Non abbiamo perso né concentrazione né distanze e poi sono stati importanti i cambi".