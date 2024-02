Il Corriere dello Sport ne è sicuro: una fetta di scudetto si deciderà nella notte più attesa, a meno che di mezzo non ci sia di nuovo un pareggio. Una doppia X in campionato tra Inter e Juve non c'è dalla stagione 2001/2002, quando poi la corsa scudetto culminò in quel famigerato 5 maggio.

Ma i nerazzurri vogliono trarre ispirazione da un altro duello, quello del gennaio 2021, quando Vidal e Barella affondarono Pirlo e lanciarono Conte verso la conquista del tricolore, di fatto scucendolo proprio quella sera dalle maglie dei bianconeri. Inzaghi prende spunto e farà leva su un San Siro tutto esaurito che gli renderà onore prima del fischio d’inizio, quando dalla Lega Serie A riceverà il premio di miglior allenatore del mese di gennaio.