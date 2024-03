L'Inter guarda al futuro e alla squadra che sarà. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il processo di svecchiamento della rosa è già partito, con tre giocatori che spiccano su tutti: Frattesi (1999), Bisseck (2000) e Asllani (2002). Percorsi differenti che, però, alla fine hanno condotto tutti e tre a diventare elementi preziosi per il presente e soprattutto potenziali titolarissimi per il futuro.

Con pazienza e lavoro, Bisseck è cresciuto enormemente, passando da "oggetto misterioso" ad alternativa più che affidabile, tanto da insidiare talvolta il ruolo di titolare di Pavard.

Pazienza ne ha avuta anche Frattesi, che si è dovuto adeguare al ruolo di comprimario nonostante l'investimento esoso affrontato in estate dal club nerazzurro. L'ex Sassuolo ha trovato spazio soprattutto in Champions, ma sa già che il prossimo anno ne avrà sempre di più anche in campionato. Intanto, ha già messo a referto 6 gol, 3 assist e 2 rigori procurati.

Cresciuto e non poco anche Asllani, acerbo un anno fa e invece sempre pronto in questa stagione quando è stato chiamato a sostituire Calhanoglu: ruolo tutt'altro che banale considerando la centralità del turco. Il futuro è adesso.