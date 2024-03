Ieri il designatore Rocchi ha analizzato con i suoi gli episodi arbitrali dell'ultima giornata. In particolare, sotto la lente di ingrandimento sono finite le direzioni di gara di Di Bello in Lazio-Milan, di Ayroldi in Inter-Genoa e di Marchetti in Torino-Fiorentina.

Ecco quanto appurato dal Corsport. "Rocchi ha fatto vedere l’episodio Maignan-Castellanos, che divide. Il designatore ha ribadito quello detto a DAZN, ovvero che se Di Bello avesse fischiato lui in campo il penalty non sarebbe stato considerato un errore, ma per la Uefa pare sia addirittura da togliere nel caso fosse stato dato. Analizzato anche l’operato di Giovanni Ayroldi a San Siro, altra partita giudicata negativamente dalla Commissione. Sono state fatte vedere le immagini del rigore, confermato nonostante l’OFR chiamata da Paterna per farlo togliere. La sentenza è che, pur potendo mostrare immagini migliori, quello era un rigore da togliere e non da confermare. Per farlo, avrebbe dovuto esserci un rischio serio (reckless). Sbagliata anche la simulazione per Lautaro".