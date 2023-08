Focus sull'attacco dell'Inter anche per quel che riguarda il Corriere dello Sport, secondo cui il preferito della dirigenza resta sempre Folarin Balogun. In attesa che l'Arsenal abbassi le sue pretese, l'ex Reims vuole fortemente l'Inter e nuove indicazioni sono attese nel weekend, quando i gunners giocheranno contro il Nottingham Forest. In lizza resta anche Morata, il preferito di Inzaghi per ragioni tattiche.

L'attaccante deve decidere se rinnovare con l'Atletico Madrid o optare per i nerazzurri ma servirebbero almeno 18 milioni. Da monitorare anche la pista Taremi, "in scadenza l’estate prossima con il Porto e quindi più trattabile in termini di valutazione rispetto ai 30 milioni iniziali".