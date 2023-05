Stasera finale di Coppa Italia e il Corriere dello Sport ha le idee chiare sulla contesa. "La squadra di Italiano parte un gradino sotto, l’Inter parte favorita. Anche se non di molto, in verità - si legge -. I due confronti di campionato, infatti, parlano di una vittoria nerazzurra in pieno recupero al Franchi e una vittoria viola a San Siro, 4 gol per parte realizzati: segno che Italiano sa come affrontare il rivale.

Poi la differenza la faranno le motivazioni, i muscoli, la determinazione. Qualità che la Fiorentina ha spesso dimostrato di saper usare per cancellare le proprie imperfezioni. Quindi, può succedere di tutto ma di sicuro sarà una sfida intensa. E del resto la finale delle finaliste non può che regalare emozioni".