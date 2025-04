L'Inter è nel pieno della volata finale, il momento in cui si devono raccogliere i frutti di tanta fatica e di tanto lavoro. E allora adesso sì che c'è bisogno di tutti: le cosiddette alternative avranno un ruolo fondamentale come mai in precedenza.

Lo spiega oggi il Corriere dello Sport, che sottolinea come il turnover diventi adesso ancor di più un fattore per i nerazzurri. E lo si è visto a Monaco di Baviera, dove elementi come Carlos Augusto e Frattesi hanno saputo fare la differenza. Già contro il Cagliari, ci si aspettano diversi cambi nell'undici iniziale: Bastoni, Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian, Dimarco e Lautaro (o Thuram) - secondo il quotidiano romano - potrebbero tirare il fiato, almeno inizialmente. Al loro posto i vari Bisseck, Asllani, Frattesi, Zalewski, Carlos Augusto e Arnautovic.