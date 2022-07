La partenza di Milan Skriniar porterà l'Inter ad acquistare due difensori. Uno di questi - ribadisce oggi il Corriere dello Sport - sarà Gleison Bremer , al centro dei discorsi nel colloquio di giovedì tra i ds Ausilio e Vagnati. "Con il Toro la distanza resta, ma al calciatore è stato ribadito, tramite l'agente, che l'Inter lo prenderà . In prestito con obbligo di riscatto, probabilmente. E mettendo sul tavolo una parte dei soldi di Skriniar o, almeno per il prestito, quelli ricavati da Pirola/Pinamonti che rimangono nel mirino rispettivamente di Salernitana e Monza/Atalanta. Cairo chiede Casadei e la strada è percorribile".

Per il secondo slot l'ipotesi Milenkovic è più calda di Akanji, mentre ieri è stato offerto anche lo svinvolato Dan-Axel Zagadou. Tutto ruota intorno a Skriniar e "alla necessità di sistemare prima di tutto la vicenda con Bremer - conclude il Corsport -. Poi sarà assalto al secondo rinforzo. Fermo restando che non arrivi una proposta per De Vrij, a un anno dalla scadenza".