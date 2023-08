Archiviata la trattativa per Yann Sommer, che oggi svolgerà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto con l'Inter, i dirigenti nerazzurri si lanciano sull'altro estremo difensore da acquistare. L'idea è puntare su un profilo più giovane rispetto a quello dello svizzero. Quindi Bento, che mercoledì con l'Atletico Paranaense proverà a ribaltare il 3-1 subito dal Bolivar per passare il turno in Copa Libertadores. Il giocatore ha detto di essere concentrato sulla Coppa, ma anche confermato di avere l'offerta nerazzurra sul piatto, rimandando la scelta alla società. Ha il contratto in scadenza nel 2026 e una clausola da 60 milioni di euro per l'estero, ma l'Inter non andrà oltre quota 10-12 milioni.

Nei radar c'è ancora Trubin e resta valida l'opzione Audero. L'ucraino vuole lasciare il club, ma lo Shakhtar tratta col Benfica e chiede comunque 30 milioni di euro.