Dominio, aggressione, possesso, difesa ragionata, gestione: l'Inter, in questa stagione, ha mostrato un repertorio completo. Una squadra capace di sapersi adeguare a qualsiasi avversario e, quindi, a qualsiasi situazione di gioco.

Questa è la forza che sottolinea anche il Corsport: Inter camaleontica. Non esiste uno spartito fisso, questa squadra trova mille modi diversi per giocare e, quasi sempre, per vincere. Rosa profonda e modulo che muta a seconda delle situazioni: si legge 3-5-2 ma poi in campo è un movimento continuo.

L'Inter spesso domina, ma sa pure soffrire come dimostra il secondo tempo di Bologna. Per gli avversari studiare le contromosse e capire quale possa essere la vera Inter può diventare un gioco diabolico. Sono in tanti ad averci provato fin qui, ma su 38 partite stagionali i nerazzurri ne hanno vinte 30 e perse soltanto due, di cui una ai supplementari evidenzia il quotidiano romano.