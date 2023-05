Il volo che gli ha permesso di correggere a rete il cross di Lukaku per il 2-1 contro la Lazio è costato a Robin Gosens la lussazione della spalla destra, che gli è stata poi ridotta negli spogliatoi. Un infortunio che terrà fuori dai giochi il tedesco per qualche giorno: l'auspicio dell'Inter è di ridurre al minimo i tempi di recupero, oggi se ne saprà di più in tal senso. Intanto, il Corriere dello Sport ipotizza che l'ex Atalanta potrebbe riuscire a rendersi disponibile per la panchina nell’andata dell’euroderby.

"Il problema per Inzaghi è che si riducono le possibilità di rotazione sulle corsie laterali. A Verona potrebbe esserci Bellanova dall’inizio, ma a sinistra", si legge sul quotidiano romano.