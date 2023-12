Lautaro e Thuram non possono bastare per una stagione intera. L'Inter si sta godendo la Thu-La, con i suoi numeri stratosferici, ma è chiaro che Inzaghi non potrà continuare fino a maggio a contare solo su due attaccanti. Arnautovic e Sanchez, fin qui, hanno deluso le attese tra difficoltà fisiche e scarsa brillantezza: appena 3 gol e 1 assist in due come ricorda anche il Corriere dello Sport.

La sfida con la Real Sociedad ha confermato i dubbi già emersi nei primi mesi della stagione e la differenza con i titolari è sempre più evidente. Inzaghi fin qui ha saputo mascherato il problema con altre virtù, ma bisogna scongiurare quanto accaduto già nelle passate stagioni: il mercato non arriverà in aiuto vista la mancanza di risorse.