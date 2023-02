"Fin qui nel 2023 Onana vanta un ruolino record per il nostro campionato con 7 partite su 11 senza aver subito gol, non dimenticando che il suo ingresso sul palcoscenico della Serie A è arrivato solo a inizio ottobre, dopo il rodaggio in Champions nell’alternanza con lo stesso Handanovic - ricorda il Corriere dello Sport -. Ritrovata la confidenza con il campo e familiarizzato con i compagni a gara in corso, il portiere africano ha scalzato definitivamente lo sloveno e adesso può rappresentare la nuova soluzione di lungo periodo, per blindare la porta e raccogliere l’eredità dell’ex capitano". Con André tra i pali, l'Inter ha vinto in 10 occasioni su 14, rimediando due pareggi e due sconfitte.