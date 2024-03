Ieri mattina erano in tanti alla cerimonia per Andi Brehme, l'ex terzino tedesco scomparso lo scorso 20 febbraio. Come riferisce il Corsport, un folto gruppo di ex compagni di Brehme è volato a Monaco di Baviera dove si celebrava una messa in ricordo.

L’orazione funebre è stata pronunciata da Rudi Voeller, suo grande amico. In chiesa erano presenti tanti nazionali tedeschi fra cui Buchwald e Klinsmann. Sull’aereo da Milano c’erano Beppe Bergomi, Andrea Mandorlini, Nicola Berti, Alessandro Bianchi e Aldo Serena. Il volo del jet era stato organizzato da Ernesto Pellegrini, che così ha voluto ricordare il suo giocatore.